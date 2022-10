Jorge e Mateus paralisam show e denunciam furtos de celulares

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jorge e Mateus faziam um show em Campinas (SP), na última sexta-feira (22/10), quando foram surpreendidos com diversos furtos durante a apresentação. A dupla, então, paralisou a cantoria para alertar o público sobre os acontecimentos. De acordo com Jorge, uma mulher foi roubada em frente ao palco.

“Queria só falar uma coisinha aqui. Tem uma galera aí que teve o celular roubado. Cuidado aí, tá? A Sara, que tá aqui na frente, bem no dia do aniversário dela, se alguém achar, devolve aí, moçada, o telefone, e toma cuidado, porque todo lugar que tem gente boa igual vocês tem gente mal-intencionada para pegar o que não é seu. E vamos que vamos”, explicou o sertanejo.

No início de agosto, Jorge e Mateus alcançaram um novo marco: o último álbum da dupla, É Simples Assim, lançado pela gravadora Som Livre, chegou ao 3º lugar no Top Álbum Global do Spotify. O ranking, que trazia a diva Beyoncé na liderança, traz os projetos dos artistas mais ouvidos no mundo inteiro dentro da plataforma digital.