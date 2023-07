Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A jornalista Camila Holanda, de 29 anos, morreu nesta segunda-feira (10), vítima de um acidente enquanto andava de skate. A cearense, que morava em Brasília, sofreu uma queda no dia 2 de julho, quando foi hospitalizada em estado grave, na UTI do Hospital de Base de Brasília.

No dia do acidente, Camila estava com o namorado no Parque da Cidade. Enquanto andava de skate, a jornalista teve um incidente, colidiu com uma parte elevada e caiu de cabeça no chão. Com o impacto, a jovem teve traumatismo craniano e um trauma na mandíbula.

Após oito dias internada, os familiares confirmaram a morte cerebral. A jornalista trabalhava como assessora de comunicação da Secretaria da Saúde do Distrito Federal.