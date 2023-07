Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a passagem de um ciclone extratropical no oceano, que pode causar ventos de até 100km/h no Litoral do Paraná. O fenômeno pode afetar a faixa litorânea entre Santa Catarina e São Paulo, com ventos de direção Noroeste e Sudoeste, entre a noite desta quarta-feira (12) e a manhã de sexta-feira (14).

De acordo com a Marinha, o ciclone pode provocar ressaca e ondas de até 4,5 metros em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Marinha mantém todos os avisos de mau tempo em vigor na internet.

Em Curitiba, os ventos podem chegar a 80km/h. A Defesa Civil também está em alerta devido ao alto volume de chuvas que atinge o estado, com risco de enxurradas, alagamentos e risco de deslizamentos.