O ex-prefeito de Santo Antônio da Platina/PR, José Ritti Ricci Filho, faleceu aos 82 anos no fim da manhã desta quarta-feira (26), em Londrina/PR. De acordo com a família, o óbito foi causado por insuficiência respiratória e renal e constatado pouco antes do meio-dia.

José Ritti foi eleito prefeito de Santo Antônio da Platina por três vezes, o primeiro mandato vigorou de 1988 a 1992. Sua ex-mulher, Maria Eni Ritti, também foi prefeita do município entre 1993 e 1996. José Arthur Ritti, um dos filhos do casal, também seguiu na política e foi eleito deputado estadual aos 22 anos, findando o mandato em 1994. Anos depois ele disputou as eleições municipais em Santo Antônio da Platina, mas não se elegeu.

Além de José Arthur Ritti Ricci (tabelião), José Ritti deixa os filhos José Guilherme Ritti Ricci (médico) e Anamaria Ritti Ricci (farmacêutica).

O corpo do ex-prefeito de Santo Antônio da Platina será velado no Cemitério Parque das Oliveiras em Londrina, a partir das 6h desta quinta-feira (27), e cremado no Parque das Alamandas, também em Londrina, às 14h.