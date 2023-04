Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 55 anos morreu no final da manhã desta quarta-feira (26) ao cair de uma construção no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina.

Segundo informações da Polícia Militar, o mestre de obras estava com outros dois operários e teria sofrido uma queda do sobrado e bateu a cabeça em um tambor no acidente de trabalho. A obra pertence ao irmão da vítima, que auxiliava a família na reforma da residência.

A suspeita é de traumatismo craniano, mas a identificação oficial e a causa da morte devem ser confirmadas pelo IML (Instituto Médico Legal) após o recolhimento e perícia no corpo do operário.