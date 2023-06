Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma reunião realizada na tarde de quinta-feira (1), em São Jerônimo da Serra, definiu algumas ações de municípios e lideranças da região Norte e do Norte Pioneiro para reivindicar a mudança na localização da praça de pedágio de Jataizinho, que era uma das mais caras do Paraná. Os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Tercilio Turini (PSD) estiveram no encontro e alertaram que o momento de mobilização é agora.

Essa praça está no lugar errado, próxima da ponte do rio Tibagi e do cruzamento da BR-369 e da PR-090. Quem planejou a instalação foi malandro, porque não há outra rota de trânsito. A praça captura muito tráfego regional, penalizando agricultores, pequenos empresários, estudantes e a população que precisa se deslocar entre as cidades da região”, considerou Romanelli. “Tem que haver uma mobilização da sociedade, senão nada acontece”, sustentou o deputado.

Segundo ele, a reunião foi importante e definiu a formação de um grupo de trabalho que irá organizar o movimento regional para defender a mudança da praça. “Haverá uma grande mobilização e este grupo vai tomar uma série de providências. A gente já percebeu que só na conversa, no diálogo, não adianta nada. Brasília está surda. Se não tiver ação, nada acontece em relação ao pedágio”, considerou Romanelli.

“A praça de pedágio em Jataizinho é uma barreira. Moradores dos municípios afetados pagam tarifa cheia e trafegam poucos quilômetros na rodovia pedagiada. Uma injustiça, um problema que inibe o desenvolvimento e tira muito dinheiro da população. Essa região já foi bastante prejudicada na concessão anterior, o pedágio de Jataizinho era um dos mais caros do Brasil”, ressaltou Tercilio Turini.

Representação

O encontro reuniu agricultores, assentados, indígenas, lideranças políticas e empresariais. Os municípios foram representados por prefeitos e vereadores. Além de São Jerônimo da Serra, estiveram presentes representantes de Assaí, São Sebastião da Amoreira, Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara e Sapopema.

O acesso desses municípios a Londrina só pode ser feito pela BR 369 porque a ponte de Jataizinho é o único ponto de transposição do Rio Tibagi na região. Produtores rurais, comerciantes, industriais, estudantes, pessoas que precisam de tratamento de saúde e toda a população ficam sem outro caminho nos deslocamentos. “A mudança vai impactar positivamente na vida de milhares de paranaenses”, declaram os deputados Tercilio Turini e Luiz Claudio Romanelli.