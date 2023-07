Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Brasília, com Agência FPA – A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na figura de seu presidente, deputado Pedro Lupion (PP-PR), e dos diretores e também deputados Sérgio Souza (MDB-PR) e Luiz Nishimori (PSD-PR), integra missão oficial capitaneada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) na Coreia do Sul e Japão.

Durante esta semana, o principal objetivo da comitiva será trabalhar a abertura de mercados para a carne, principalmente a bovina.

As primeiras reuniões do grupo foram com autoridades em Seul. Primeiro, uma reunião com a embaixadora do Brasil na Coreia do Sul, Márcia Donner. Em seguida, os encontros foram com o Ministro da Agricultura Chung Hwang-keon, e com o vice-ministro de Segurança Alimentar e Medicamentos, Kwon Oh-Sang.

“Estamos aproveitando a oportunidade para aprender, mas, principalmente, para mostrar a força do parlamento, da FPA, em apoio a essas iniciativas dos produtores de carnes do Brasil, trazer carne de qualidade para os sul coreanos e também para os japoneses”, disse o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion.

Segundo Lupion, outros protocolos sanitários também estão sendo trabalhados.

“É um momento delicado, em que estamos enfrentando uma gripe aviária e que precisamos vencer as barreiras sanitárias e fazer com que a população asiática tenha acesso aos nossos produtos”.

Ainda de acordo com Lupion, a chegada de carne suína já é forte na Ásia, mas que é preciso abrir o mercado asiático para a proteína bovina, além de resolver a questão da gripe aviária, já que as aves brasileiras também são bastante apreciadas por lá.

Comitiva

Participam da missão o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, integrantes do MAPA, além de quase 100 representantes do setor produtivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), além da Apex Brasil e do Itamaraty (Ministério de Relações Exteriores).