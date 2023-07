Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ao contrário do que foi informado mais cedo, de que havia quatro óbitos na explosão da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, o Corpo de Bombeiros corrigiu a informação e informou que, na verdade, são dois óbitos no acidente.

A informação é do capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros. Os números de feridos e desaparecidos ainda são desencontrados e o RIC Mais aguarda que os números se estabilizem para divulgá-los.

A explosão ocorreu numa área de recebimento de grãos da cooperativa, num equipamento secador de milho. Além do barracão onde houve a explosão, outros quatro ao redor receberam a onda de choque e tiveram a estrutura afetada. Há risco de desabamentos.

.