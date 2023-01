Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Calma, não se assuste! Não aconteceu nada com a dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Quem acabou de sair do Hospital Santo Antônio, em Blumenaus (SC), foi a pequena dupla recém-nascida, Maiara e Maraísa. As gêmeas foram batizadas assim porque seus pais são fãs das sertanejas.

As gêmeas se despediram da equipe de médicos e enfermeiros na quinta-feira (26), após passarem 13 dias na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais. Enquanto as bebês estavam internadas, a ideia de batizá-las com o nome da dupla foi do pai, que é muito fã das cantoras. E a mãe concordou.

A dupla sertaneja curtiu a postagem do hospital no Instagram. Maraisa comentou: “Que Deus abençoe infinitamente essas princesas.” Veja o comentário:

Agora, as pequenas Maiara e Maraisa estão em casa, curtindo as músicas das patroas com os pais e os irmãos mais velhos.

Dupla já realizou sonho de outra paciente do hospital

No ano passado, a dupla sertaneja realizou o sonho de uma paciente do Hospital Santo Antônio. Uma jovem de 17 anos, que estava em tratamento de leucemia, revelou à psicóloga do hospital que seu sonho era conhecer Maiara e Maraisa.

Como o aniversário dela estava se aproximando e a dupla estava indo à cidade catarinense para fazer um show, a família e a equipe do hospital se mobilizaram para realizar o sonho da jovem Larissa, de 17 anos.

O que era para ser apenas um encontro no hotel onde a dupla estava hospedada, acabou se tornando um convite para que Larissa assistisse o show direto do palco, já que por suas condições de saúde, não poderia estar no meio do público.