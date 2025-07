O governador em exercício Darci Piana anunciou nesta terça-feira (1º) a entrega de mais de 25 mil tablets e 2,8 mil carrinhos de carregamento para escolas da rede estadual de ensino. O investimento nos equipamentos, que ajudam no aprendizado e no engajamento dos alunos durante as aulas, é de R$ 46 milhões.

O aporte faz parte da estratégia do Governo do Estado de modernizar a educação do Paraná, com alunos acessando dispositivos e tecnologias alinhadas às metodologias mais eficientes de ensino disponíveis na atualidade.

“Estes investimentos, somados a todas as nossas outras ações para melhorar a estrutura das escolas e o atendimento aos alunos, fazem com que o Paraná seja reconhecido como a melhor educação do Brasil, saltando do sétimo para o primeiro lugar no ranking do Ideb”, afirmou Darci Piana.

A entrega tem como foco a modernização da infraestrutura das escolas estaduais, ampliando a inclusão digital, melhorando as condições de ensino e fortalecendo a gestão tecnológica nas unidades. Os tablets serão entregues nas 602 escolas que tem uma proporção menor de equipamentos por aluno, já os carrinhos serão entregues para todos os colégios do Estado.

“Os órgãos internacionais recomendam que um equipamento digital seja compartilhado por no máximo quatro alunos. Antes desta entrega, a rede de ensino do Paraná já tinha uma proporção melhor do que a recomendada, com cerca de três alunos por dispositivo. Com este investimento, devemos chegar a cerca de dois estudantes por equipamento”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

EQUIPAMENTOS – A distribuição dos 25.040 tablets vai acontecer em três etapas, com 7,5 mil dispositivos distribuídos até esta quarta-feira (2) em 83 municípios do Estado. Outros 7,5 mil equipamentos serão entregues nas escolas até o final de julho e os mais de 10 mil tablets restantes serão entregues até o final de agosto. Ao todo, colégios de 264 cidades serão atendidos.

Os equipamentos são alugados em um contrato de 36 meses que garante a troca dos tablets ao longo do tempo caso apresentem algum problema. O investimento nos dispositivos, com recursos do governo federal, é de R$ 38 milhões.

Os 2.896 carrinhos de recarga são fruto de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões. Todas as escolas da rede pública estadual receberão ao menos um carrinho, que facilitam o uso contínuo, carregamento e transporte de tablets e computadores.

IMPACTO – As entregas impactam nas condições de ensino dos alunos, que podem usar os tablets por mais tempo para atividades escolares. Atualmente, o Governo do Estado tem aplicativos para aprendizado digital em várias disciplinas, como matemática, língua estrangeira, literatura e redação.

“Os alunos usam os dispositivos para fazer pesquisas e tarefas, todas dentro da metodologia aplicada pelos professores. Quanto mais equipamentos, maior a qualidade e amplitude destas atividades pedagógicas”, disse o diretor Rogério Luiz Zeni, do Colégio Estadual Hildebrando de Araújo, de Curitiba.

Os programas se utilizam de gamificação, que fazem com que o aprendizado dos alunos seja mais envolvente e prazeroso. Com as atividades realizadas nos tablets, os professores também têm mais facilidade para fazer correções e orientar os alunos.

“Os tablets ajudam bastante em várias atividades. Se tem poucos equipamentos, um aluno tem que esperar o outro terminar para usar. Com mais tablets, a gente consegue se dedicar mais tempo a uma tarefa e mesmo assim entregar no prazo”, disse a estudante Lidia Ventura, de 14 anos.

No caso dos carrinhos de carregamento, o investimento ajuda a garantir que os tablets e computadores estejam sempre com bateria suficiente para o uso dos alunos, além de proporcionar melhores condições de armazenamento aos dispositivos.

“Estes carrinhos têm uma característica muito útil de continuar carregando os computadores e tablets mesmo fora da tomada, então eu consigo levar todos os equipamentos para dentro da sala de aula, garantir que eles continuem carregando e depois guardá-los com segurança”, afirmou o diretor do Colégio Estadual Emílio de Menezes, de Curitiba, Vilmar Kraemer.