Um pedido inusitado e emocionante. Apaixonada pelo caminhão de lixo e amiga dos garis, a pequena Helena Rodrigues, de 3 anos, escolheu o caminhão de lixo como tema da sua festa de aniversário. De surpresa para a menina, a mãe chamou os trabalhadores para a festa. Foi lindo!

Assim, vestida de Branca de Neve e com um bolo com o motivo o “caminhão de lixo da Helena” , foi a festa de aniversário, em Itanguá, Cariacica (Espírito Santo).

Morto há um ano, o avô da Helena que incentivou o amor pelo trabalho dos garis. Ele gostava de organizar o lixo antes de descartá-lo e também oferecia refrigerantes e água para os trabalhadores enquanto a neta o acompanhava em tudo.

Hábito

“Antes mesmo de a Helena nascer, ele sempre teve esse cuidado com o lixo. Deixava tudo arrumadinho, organizado. Tinha dia que ele dava refrigerante e água para os coletores. Acabou que ela começou a gostar também. O caminhão passa, Helena vai correndo”, contou a mãe Doracy Rodrigues.

A alegria da menina ao ver o caminhão e “encontrar” os amigos é tão grande que a mãe com a ajuda de uma vizinha não pensou duas vezes: juntar o que Helena mais gosta.

Foi aí que nasceu o “caminhão de lixo da Helena”, a fantasia de Branca de Neve, o conto de fadas favorito da menina, e chamar os garis para a festa.

“[Quando] eles apareceram foi uma surpresa para ela”, disse Doracy.

Fotos da festa

Nas imagens, fica clara a felicidade da Helena. Ela posou para fotos ao lado dos garis, se divertiu com o parabéns e ainda brincou com os amiguinhos. Foi um sonho realizado!

O mundo mágico do conto de fadas da Branca de Neve se adaptou à realidade do século XXI, do trabalho dos coletores de lixo e da alegria das crianças.

Isso é viver!

Assista ao vídeo clicando aqui.