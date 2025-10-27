O jornalista paranaense e policial civil Paulo Sérgio Morais Klippel morreu neste domingo (26), aos 52 anos, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ele enfrentava um câncer de próstata.

Quem era o jornalista paranaense e policial civil que morreu neste domingo (26)

Paulo construiu uma trajetória marcada pela atuação em duas áreas: comunicação e segurança pública. Na década de 1990, trabalhou como jornalista na Rádio Cidade de Curitiba, onde iniciou sua carreira na imprensa. As informações são da Banda B.

Posteriormente, ingressou na Polícia Civil do Paraná, onde atuou em diversas unidades. Ele trabalhou na Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), além da Delegacia de Pinhais e outros departamentos.

Esposa lamenta

O jornalista paranaense e policial civil deixa a esposa e um filho. Nas redes sociais, a companheira publicou uma mensagem de despedida, agradecendo o apoio recebido e homenageando o marido.

É com imensa dor e pesar que comunico o falecimento do meu amado esposo e companheiro de vida, Paulo Sérgio Morais Klippel. Foram anos de amor, parceria e companheirismo que deixarão lembranças eternas em meu coração e na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Paulo foi um homem íntegro, generoso e de fé, cuja presença iluminava os que o cercavam. Sua partida deixa um vazio impossível de ser preenchido, mas também a certeza de que o amor que construímos permanece vivo em cada lembrança, em cada gesto e em cada ensinamento que ele deixou. Agradeço, de todo o coração, pelas mensagens, orações e demonstrações de carinho que tenho recebido neste momento tão difícil. Que Deus o receba em sua infinita misericórdia e nos conceda força e consolo para seguir com fé“, escreveu.