A artista Karen Silva, que ganhou projeção nacional ao participar da edição de 2020 do The Voice Kids, morreu aos 17 anos nesta quinta-feira (24), em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe da jovem nas redes sociais.

Karen estava internada no Hospital São João Batista. Ela sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico — condição que envolve sangramento no cérebro, geralmente provocada pelo rompimento de vasos sanguíneos. Detalhes sobre possíveis comorbidades não foram divulgados.

Antes da morte, a equipe já havia comunicado que a cantora enfrentava um problema de saúde, sem especificar o diagnóstico. Ela estava sob acompanhamento médico e recebia apoio da família.

Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo”, diz a nota divulgada pela assessoria.

Karen Silva foi “símbolo de empoderamento”, diz assessoria da cantora

O comunicado diz ainda que Karen foi um “símbolo de empoderamento” especialmente para meninas negras:

“Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar”

A morte precoce de Karen deixou fãs e admiradores comovidos nas redes sociais, onde a jovem já era reconhecida pelo talento e representatividade.