No Paraná, 98,9% dos domicílios das áreas urbanas foram atendidos pelos serviços de coleta de lixo em 2025, a maior taxa do Brasil. O Estado tem ainda o segundo melhor índice entre os estados, atrás apenas de São Paulo, no ranking geral, considerando os imóveis urbanos e rurais. Dos 4,518 milhões de domicílios paranaenses, 4,17 milhões são atendidos pelos serviços de coleta, o que corresponde a 92,5% do total.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em todo o Brasil, o serviço de coleta de resíduos chega a 86,9% dos domicílios, em média, e a 94% dos domicílios das áreas urbanas.

O Governo do Estado presta apoio aos municípios na coleta e destinação final de resíduos, com a entrega de veículos por meio do projeto Patrulha Ambiental, executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), por meio do Instituto Água e Terra (IAT).

Desde 2019, foram entregues 733 veículos, entre caminhões-baú, compactadores, modelos limpa-fossas, caminhões-pipa e poliguindastes, totalizando um investimento de R$ 206,8 milhões. Além da gestão dos resíduos sólidos, o projeto também é voltado para o abastecimento de água, combate a incêndios e limpeza de calçadas.

Além dos veículos, o Governo do Estado também entregou 268 caçambas para 67 municípios. Os equipamentos completam o kit voltado exclusivamente para o serviço de coleta e destinação final dos resíduos gerados por atividades da construção civil – o conjunto é composto ainda por caminhões poliguindastes, encaminhados para as prefeituras anteriormente. O investimento foi de R$ 21,5 milhões.

ÁGUA E ESGOTO – Ainda segundo a Pnad Contínua, o número de domicílios no Paraná passou de 3,788 milhões, em 2016, para 4,518 milhões em 2025, um crescimento de 19,3% no período. Entre estes, 89,6% dos domicílios estão localizados na área urbana – pouco mais de 4 milhões –, e 10,4% na área rural, somando 468 mil unidades.

Dentre os domicílios na área urbana do Paraná, 97,7% têm como principal fonte de abastecimento de água a rede geral de distribuição. Além disso, 80,1% são atendidos pela rede de coleta de esgoto.

E dos 4,518 milhões de domicílios paranaenses, apenas 5 mil declararam não possuir banheiro de uso exclusivo, com 4 mil domicílios localizados na área urbana e mil na área rural.