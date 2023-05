Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Morreu na madrugada desta quinta-feira (25) a ex-primeira-dama do Paraná Regina Fischer Pessuti, aos 66 anos. Ela era esposa de Orlando Pessuti, ex-governador. Ela passava por um enfisema pulmonar.

O filho, Bruno Pessuti, vereador de Curitiba, falou nas redes sociais que morreu após muita luta contra problemas respiratórios, que se agravaram ao longo dos últimos 3 anos

“Nossa amada descansou. Quero agradecer de coração a todos que oraram por ela e enviaram energias e pensamentos positivos. Ela teve uma passagem serena e tranquila em casa, ao lado do nosso pai”.

Segundo Bruno, o que fica de Regina é o legado de amor, seus ensinamentos de família e sua personalidade forte, que viverão para sempre dentro dos corações de quem a conheceu.

“E se perpetuarão nas nossas ações e condutas. Agora você é o Anjo da Guarda dos seus netos. Tenho a mais absoluta certeza que de onde você estiver, estará cuidando de nós”.

Além de Bruno, Regina e Orlando tiveram outros dois filhos: Moisés e Felipe.

O velório de Regina Pessuti vai ser na Capela Onix do Vaticano Curitiba. Ela será cremada no Crematório Vaticano, que fica em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na sexta-feira (26), com cerimônia prevista para 17h30.