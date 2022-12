Mulher é resgatada quase submersa após ter carro levado pela correnteza em SC; vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher agarrada a um ponto de ônibus foi resgatada na tarde da última quarta-feira (30), em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, após ter o carro levado pela correnteza e estar quase submersa. As informações são do G1.

A mulher de 42 anos, que não teve o nome divulgado, estava com parte do corpo abaixo do nível da água e só foi localizada após acenar para a aeronave. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, precisou usar um cinto de resgate para conseguir retirar a mulher do meio da água.

A região de Florianópolis vem sofrendo com as chuvas há 4 dias. A Defesa Civil alerta que ao menos nove regiões catarinenses seguem com risco alto para deslizamentos, inundações e alagamentos.