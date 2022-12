Bebê viraliza nas redes sociais após cena hilária de ciúme com o pai; assista

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vídeo de uma garotinha de um ano e oito meses viralizou nas redes sociais depois de ser publicado no Instagram pela mãe dela, Carolina Frauzino Gomes de Barros, de 29 anos. Carolina pousa suavemente a mão sobre a perna do marido, Bruno Miranda de Abreu, 37, e faz carinho. Neste momentos, a pequena Júlia protagonizou uma cena de ciúmes engraçada.

Imediatamente – e sem ao menos olhar para o lado- a filha única do casal, puxa para si a mão do pai e, em seguida, tira a mão da mãe da perna do homem, que sorri achando graça da cena.

A mãe da pequena Júlia afirmou que o vídeo foi gravado em 19 de novembro. Contou também que o ciúme da filha não se restringe só ao pai.