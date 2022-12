Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Eles estão de volta! Quem curtiu Os Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, entre os anos 80 e 90, agora terá a oportunidade de reviver as aventuras de Seiya, Atena e toda a turma, com muito mais realidade!

O primeiro trailer live-action foi divulgado pela Sony Pictures esta semana e está movimentando as redes sociais de todos os países onde o desenho foi um sucesso.

Além do vídeo, a produtora lançou um pôster especial que mostra um possível cenário da adaptação cinematográfica.

Lançamento esperado

O trailer mostra vários dos atores escalados interpretando personagens da trama. Entre eles estão Seiya (Mackenyu) e Famke Janssen (Marin de Águia).

Intitulado Knights of the Zodiac: Saint Seiya, o filme vem com muitas cenas de luta e ação, do jeitinho que os fãs amam!

O elenco traz atores já conhecidos nossos, como J.J. Jr. Mackenyu (Círculo de Fogo: A Revolta), Madison Iseman (I Know What You Did Last Summer), Sean Bean (Game of Thrones), Nick Stahl (Fear The Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) e Mark Dacascos (John Wick 3: Parabellum).

Com um orçamento de US$ 60 milhões, os diretores planejam o desenvolvimento de uma franquia com sete filmes ao todo.

Primeiro da série

Knights of the Zodiac: Saint Seiya traz a história de Seiya, um órfão que desperta a energia mística do Cosmo e embarca em uma jornada para conquistar a armadura grega de Pégaso.

Em coletiva para o lançamento do filme, Famke Janssen explicou um pouco mais sobre a história de Os Cavaleiros do Zodíaco.

“É inspirado em um anime que era muito popular na Europa e está sendo adaptado como um filme”, disse a atriz.

“É baseado na mitologia grega. As filmagens estavam programadas para 2020 na Europa, mas foram adiadas por causa da pandemia. Agora finalmente, deu tudo certo.”

O live-action será lançado em 2023. A Sony Picture ainda não divulgou a data oficial.

Quem aí ficou animado com a novidade?

Assista ao trailer de Os Cavaleiros do Zodíaco: