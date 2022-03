Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Da sua loja na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Wenceslau Braz, o comerciante Ruan Queiroz Manoel observa todo o transtorno que a passagem de caminhões pela via causa à cidade. Trânsito lento, batidas, barulho até de madrugada e as rachaduras nas paredes das casas e prédios são alguns dos sinais de que veículos pesados não deveriam transitar pelo perímetro urbano do município do Norte Pioneiro.

A via de mão dupla que cruza a cidade, com pistas simples e estacionamentos nos dois lados, acaba absorvendo todo o trânsito pesado de quem se desloca entre os Campos Gerais para o Norte Pioneiro, em uma rota que é também caminho para São Paulo. O problema, que perdura há décadas, finalmente será resolvido com a construção do Contorno Sul de Wenceslau Braz, que começou a ser construído em 2021 pelo Governo do Estado e deve ser entregue no início do segundo semestre.

“Os caminhões vêm dos dois sentidos e o trânsito da cidade vira um caos. A rua não está preparada para isso, não comporta duas carretas transitando ao mesmo tempo, mais os carros estacionados na lateral. É onde acaba acontecendo os acidentes”, diz Manoel, que é diretor Administrativo da Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz (Acebraz).