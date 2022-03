Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma tentativa de abordagem a um carro com alerta de roubo, terminou em confronto e morte no bairro Boa Vista, em Curitiba. Na noite desta quinta-feira (24), uma equipe da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) identificou um veículo Nissan Versa que havia sido roubado na quarta-feira, no Bacacheri.

A equipe policial tentou uma abordagem, com sinais sonoros e luminosos, porém, o motorista iniciou uma fuga. Após uma manobra perigosa, o condutor, de 25 anos, efetuou disparos contra a viatura.

Os policiais continuaram a perseguição, e na rua Francisco Balchak, o suspeito colidiu o veículo contra um poste. O indivíduo ainda desceu do Versa e disparou outras vezes contra a equipe da Rone. Os agentes reagiram e o jovem foi baleado.

Devido aos ferimentos, o suspeito não resistiu. A identificação do jovem não foi revelada.