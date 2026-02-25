O município de Andirá realizou, nos dias 18 e 19 de fevereiro, uma importante ação de recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos, reforçando o compromisso coletivo com a preservação ambiental, a saúde pública e a sustentabilidade no meio rural.

A iniciativa aconteceu no Parque de Exposição Faciae contou com a participação ativa de produtores rurais do município e da região. A ação integrou o sistema de logística reversa coordenado pelo inPEV, garantindo que as embalagens tivessem destinação correta e ambientalmente segura.

O trabalho foi realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Andirá, cooperativas agrícolas, o Sindicato Patronal dos Agricultores e entidades ligadas ao setor agropecuário, demonstrando a importância da união entre o poder público e as instituições do campo para a promoção de práticas responsáveis e sustentáveis.

Além de evitar a contaminação do solo, da água e do ar, o recebimento adequado das embalagens contribuiu diretamente para a proteção da saúde da população, reduzindo riscos ambientais e prevenindo o descarte irregular de resíduos perigosos. A ação também teve papel educativo, ao orientar os produtores sobre a correta lavagem, separação e armazenamento das embalagens após o uso.

Iniciativas como essa fortalecem a consciência ambiental, promovem uma agricultura mais segura e responsável e mostram que o desenvolvimento econômico pode caminhar lado a lado com a preservação do meio ambiente. A mobilização registrada em Andirá evidencia que a responsabilidade ambiental é compartilhada e essencial para garantir qualidade de vida às atuais e futuras gerações.