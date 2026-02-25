O município de Quatiguá foi contemplado na segunda fase do Programa Bons Olhos Paraná-iniciativa do Governo do Estado- voltada à realização de consultas oftalmológicas e à entrega gratuita de óculos para crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

O lançamento oficial aconteceu nesta quarta-feira (25), no Palácio Iguaçu, e foi conduzido pelo governador em exercício Darci Piana. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná (Sedef).

Com a nova etapa, serão destinados investimentos para atender alunos do município de Quatiguá, garantindo acesso a exames oftalmológicos e, quando necessário, à entrega de óculos, contribuindo diretamente para o desempenho escolar e a qualidade de vida dos estudantes.

A iniciativa busca identificar precocemente problemas de visão que possam impactar o aprendizado, promovendo inclusão e igualdade de oportunidades dentro das salas de aula.

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Christian Coser, representou a prefeita Izilda no evento de lançamento, reforçando o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas à educação e ao bem-estar das crianças e adolescentes.

A participação de Quatiguá no programa representa um avanço importante na promoção da saúde visual dos estudantes da rede pública, fortalecendo a parceria entre Estado e município.