Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Norte Pioneiro de uma forma geral foi um dos destaques da Expo Turismo Paraná, realizada recentemente em Curitiba. Os municípios da região participaram do evento em um stand da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi), instância de governança turística responsável pela região.

O formato adotado nesta edição foi inovador e os agentes de viagens e participantes passaram primeiro pelo stand do estado do Paraná, sem contar que a representatividade do estado teve em todo o pavilhão.

Pela primeira vez as 15 regiões turísticas do estado do Paraná estavam juntas com produtos gastronômicos, culturais, históricos e mostraram a força do turismo no estado do Paraná.

“O Norte Pioneiro do Paraná também fez muito sucesso. Trabalhamos com Carlópolis, com a questão dos cafés especiais e da goiaba de mesa, também tivemos a participação de Tomazina, Joaquim Távora com artesanato de qualidade, tivemos até a participação de Jacarezinho que além de estar no stand do Norte Pioneiro, também estava com stand próprio no evento onde trouxe seus embutidos, seus produtos, um totem de realidade virtual, onde era possível fazer um passeio por Jacarezinho”, destacou o consultor da Atunorpi, João Gouveia Cezar do coletivo Pratique Turismo Regional.

Ainda segundo João, a Expo Turismo Paraná “foi um sucesso. Eu falo que pela primeira vez o Norte Pioneiro do Paraná não ficou só em destaque, ele foi uma das estrelas do evento. Estamos muito felizes com o resultado. Tivemos em nosso stand também muitas visitas tanto do estado do Paraná quanto do ministério do turismo, conhecendo nossos produtos. Éramos o stand com maior movimento na feira”, disse.

A diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta comentou a respeito da realização da feira e a participação do Norte Pioneiro. “Para a Paraná Turismo foi extremamente importante a participação de todas as IGRs durante a Expo Turismo Paraná. A mostra das regiões teve um destaque especial na entrada da feira com certeza e a participação da Atunorpi em si para nós, com certeza vem ai como um avanço e uma valorização de todo o trabalho da região do Norte Pioneiro. Com a participação dos municípios e os produtos regionais que estavam sendo divulgados, assim como os produtos turísticos como Angra Doce e Rota do Rosário que hoje tem tido um destaque no âmbito nacional também”, revelou.

O atual presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes também falou a respeito da participação da Atunorpi. “A Expo Paraná teve como intuito a mostra das 15 regiões do estado do Paraná para divulgar os potenciais turísticos do estado como destino turístico. Agradecemos ao pessoal da Atunorpi, onde prontamente estiveram aqui nos apoiando e mostrando toda potencialidade da região turística do Norte Pioneiro. Obrigado Atunorpi pela representatividade que esteve aqui com a gente”, agradeceu.