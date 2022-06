Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 29 anos foi preso na manhã de sábado, 18, após roubar estabelecimentos comerciais com um simulacro de revólver, em Carlópolis/PR.

A equipe policial recebeu informações de populares sobre um roubo acontecendo em uma loja, e as características do autor foram repassadas. Durante patrulhamento, o suspeito foi avistado e jogou uma sacola com um par de tênis em um quintal após ver os policiais.

Em revista pessoal foi encontrado um simulacro de revólver na cintura do suspeito. O homem foi reconhecido pela vítima, sendo preso e apresentado à autoridade policial de plantão.