Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Promotoria de Substituição da 31ª Seção Judiciária de Ibaiti, no Norte Pioneiro, está com inscrições abertas até 28 de junho para a contratação de um estagiário de pós-graduação em Direito. Estão aptos para a seleção os bacharéis em Direito matriculados em pós-graduação compatível com a área de atuação da vaga ofertada.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem encaminhar a documentação elencada no edital para o e-mail dacsantos@mppr.mp.br. O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 e auxílio-transporte de R$ 242 para estagiar de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias, em período a combinar. A seleção também prevê a formação de cadastro de reserva para eventuais novas oportunidades.

O processo seletivo será composto por uma prova escrita, a ser aplicada no dia 1º de julho, a partir das 13h30, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Ibaiti (Praça dos Três Poderes, 263, Ibaiti). Para a realização da prova, o candidato deverá levar documento de identificação e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). Os candidatos aprovados nesta fase serão convocados para uma entrevista, em data e local a ser definido. O resultado final será divulgado no site da Escola Superior do MPPR.