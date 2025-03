Uma idosa de 79 anos, com histórico de três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), foi transferida de helicóptero do SAMU na tarde deste domingo (16) de Santo Antônio da Platina para o Hospital Irmandade da Santa Casa de Londrina.

Abpaciente, que sofreu o último AVC há seis meses, apresentava um quadro clínico delicado, com afasia (dificuldade na comunicação) e perda de força motora no lado direito do corpo. Além disso, ela tem histórico de convulsões e utiliza marca-passo.

Devido à gravidade da situação, a equipe médica realizou o procedimento de intubação da paciente antes da transferência. O transporte aéreo foi necessário para garantir um atendimento rápido e especializado no hospital de referência em Londrina.