Um grave acidente na noite de sábado (15) resultou na morte de um homem na BR-153, em Ibaiti/PR. O acidente aconteceu por volta das 23h40 no quilômetro 121 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão truck, carregado com fardos de papelão, seguia no sentido Ibaiti-Ventania quando capotou. O motorista morreu no local.

Com o capotamento, o corpo do condutor ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionado e trabalhou por horas para retirar a vítima das ferragens. O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho também estiveram no local para realizar a perícia e remover o corpo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas