A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu, nesta terça-feira, um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Joaquim Távora contra um homem, de 30 anos, condenado pelo crime de furto.

A ordem judicial decorre de condenação definitiva, com trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O condenado foi localizado por policiais civis e preso, sendo cientificado do teor do mandado.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena, fixada em 4 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.