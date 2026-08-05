A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da equipe da Delegacia de Polícia de Tomazina, cumpriu na noite desta terça-feira, dia 04, um mandado de prisão civil em desfavor de um homem de 37 anos. A ação policial foi realizada no município de Ibaiti, onde o investigado foi localizado pelas equipes.

A ordem judicial foi expedida pelo Juízo da Comarca de Tomazina, em decorrência do descumprimento de obrigação alimentar. Após a abordagem e a realização dos procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.

A PCPR reafirma seu compromisso com a efetividade das decisões judiciais e a proteção aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, assegurando a obrigação alimentar e a tutela dos vulneráveis.