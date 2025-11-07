As comunidades rurais de Guapé e Cruzeirinho, no município de Japira, Norte Pioneiro, participaram nesta quinta-feira (06) de reunião do Programa Sanepar Rural, promovida pela Companhia e a Prefeitura. Com a parceria, 165 famílias serão beneficiadas com água tratada de qualidade. Um dos objetivos do encontro foi orientar os moradores sobre a organização das comunidades para operação do Sistema Rural de Abastecimento de Água, com a criação da Associação da Água, aprovação de Estatuto e Regimento Interno e eleição de Diretoria e Conselho Fiscal da entidade.

Água Potável

“O Programa Sanepar Rural permite o acesso de moradores do campo à água potável. São pessoas que vivem em localidades com distância superior a quatro quilômetros de centros urbanos. As demandas vêm das próprias comunidades que, com o crescimento exponencial, necessitam de água para consumo humano nas residências”, explica o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Para atender Guapé e Cruzeirinho, devem ser implantados 17.172 mil metros de rede de distribuição, 2.350 metros de rede adutora, casa de química (para o tratamento da água) e dois reservatórios de 30 mil litros cada.

A Sanepar está contribuindo com estudos de engenharia e técnico das instalações, fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários, orientação técnica especializada durante a execução das obras e, ainda, implementação de ações socioeconômicas e de educação ambiental. O investimento é de mais de R$ 790 mil, com recursos próprios da Sanepar e do município. A obra deve iniciar nos próximos dias.

Roboão Senegaglia, assistente da Diretoria Comercial da Sanepar, encarregado pelas organizações comunitárias no Programa, reforça que os encontros são indispensáveis para que a comunidade seja treinada, preparada e instruída. “A Companhia fornece toda a estrutura, apoio e orientação necessários. Após a implantação, o sistema será administrado pela comunidade, através da Associação da Água, que foi criada na reunião deste dia 6 de novembro. As comunidades, unidas, é que vão distribuir a água tratada de qualidade para todas as suas famílias”, afirma.

Famílias beneficiadas

Uma das famílias beneficiadas é a do agricultor Francisco Tomaz de Freitas. Ele doou uma área de 100 metros quadrados para a construção da casa de química junto ao poço já perfurado. “Temos um orgulho muito grande de fazer parte desse momento para a comunidade, para as famílias. É muito importante para nós receber água com garantia de qualidade para a nossa saúde”.