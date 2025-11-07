Nesta sexta-feira (7), profissionais da Vigilância Sanitária e da Saúde Coletiva de Jacarezinho realizaram uma ação educativa no Centro de Pediatria com foco na prevenção de acidentes envolvendo escorpiões. A iniciativa teve como público-alvo pais e responsáveis por crianças atendidas na unidade.

Durante a visita, foram repassadas orientações práticas para reduzir o risco de aparecimento desses animais peçonhentos, como:

– Manter quintais e áreas externas sempre limpas

– Eliminar entulhos e materiais acumulados

– Vedar frestas em paredes, portas e janelas

– Evitar o acúmulo de lixo e restos orgânicos

A equipe destacou que picadas de escorpião em crianças podem provocar sintomas graves com evolução rápida, exigindo atenção imediata e cuidados médicos urgentes. Por isso, a prevenção é considerada essencial para proteger os pequenos.

A ação contou com a presença da diretora da Vigilância Sanitária, Graziella Setti, e da coordenadora da Saúde Coletiva, Marilza de Freitas, além de profissionais da área que reforçaram o compromisso da Prefeitura com a saúde pública e o bem-estar da população.