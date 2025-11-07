Na tarde desta quinta-feira (6), a Praça Rui Barbosa foi palco de mais uma edição do Festival Jacarezinhense de Canção (FEJACAN), iniciativa cultural promovida pela Prefeitura de Jacarezinho em parceria com o SESC Paraná. O evento contou com apresentações do Vinicius Chagas Trio e da cantora Selma Fernandes, atraindo estudantes das redes estadual e municipal de ensino.

A ação teve como objetivo integrar arte e educação, proporcionando aos alunos e à comunidade momentos de apreciação musical e valorização da cultura local. O festival também reforça o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura e o incentivo à formação artística.

O FEJACAN segue com programação até sábado (8), reunindo artistas regionais e promovendo atividades culturais abertas ao público. A Prefeitura agradeceu o apoio do diretor de Cultura, James Rios, da secretária de Educação, Aline Roberta, e do SESC Paraná pela realização do evento.

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no perfil oficial da Prefeitura no Instagram.

Assista o vídeo 👇

https://www.facebook.com/share/r/17HWoZBYpn/