A brigada comunitária do município de Cambará, no Norte Pioneiro, recebeu nesta sexta-feira, 12, um novo caminhão auto-bomba que reforçará as atividades de defesa civil e dos bombeiros na cidade. “Um marco importante para Cambará, que ganha um equipamento moderno para apoiar as atividades da brigada”, destacou o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) na solenidade de entrega da viatura.

Para o prefeito Neto Haggi (MDB), o novo veículo, que tem capacidade de armazenagem de 6.000 litros, é fundamental para a estruturação da brigada, principalmente para as necessidades de combate a incêndios. Segundo ele, vários integrantes da Guarda Municipal também foram formados no curso de Bombeiro para formar a Brigada Comunitária. “É uma grande conquista para a nossa cidade e mais segurança para a população”, disse.

A entrega da viatura é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Cambará e a Defesa Civil Estadual, com a intermediação do deputado Romanelli. A solenidade foi acompanhada por vereadores, lideranças locais e por oficiais do Corpo de Bombeiros que atuam na região.

Música – Também nesta sexta-feira, em Santa Amélia, o deputado Romanelli fez a entrega de instrumentos musicais para a fanfarra da Escola Estadual Carlírio Gomes.