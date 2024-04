Na noite de sexta-feira (12), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, em Joaquim Távora.

Os policiais estavam em patrulhamento pela rua Macieiras, no bairro Morada do Vento, local já conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram o momento em que ocorria uma negociação suspeita entre dois homens, também conhecidos por tráfico de drogas, em frente a uma residência.

A equipe realizou a abordagem e localizou uma bucha de cocaína pronta para a venda com o morador da residência. Durante as buscas no interior da casa, foram encontradas mais porções drogas, totalizando nove porções. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo, duas munições dos calibres .38 e .22 e dois rádios comunicadores.

Durante o procedimento, os policiais perceberam que no celular do abordado estavam chegando diversas mensagens solicitando a compra de entorpecentes, onde também foi apreendido.

O traficante foi preso e encaminhado, juntamente com os itens apreendidos, para a Delegacia de Polícia de Joaquim Távora para a realização dos procedimentos cabíveis.