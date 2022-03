Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Inspirados na filha Fernanda Letícia Caetano, que morreu em um trágico acidente de carro em 2015, os pais dela levantaram a cabeça e conquistaram juntos o diploma em Enfermagem tão sonhado pela filha.

“Para terminar o legado da nossa filha”, afirmou o casal Alvaro João de Paula Goetten e Jane Aparecida Veiga de Paula Goetten. Moradores de Santa Cecília (SC) eles disseram que, apesar de a jovem não ter tido a oportunidade de concluir o curso de Enfermagem, eles assim o fizeram em memória da filha.

A cerimônia foi no último dia 04 na UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, em Caçador (SC) e emocionou a todos.

Acidente com ônibus universitário

Em 2015, um ônibus com universitários, vindo de Santa Cecília, foi atingido de frente por um caminhão carregado de tomates. O caminhão seguia no sentido Lebon Régis em alta velocidade.

Na cabeceira da ponte, alcançou um Palio que reduziu a velocidade por conta da grande quantidade de água na pista. E ao tentar desviar, o caminhão atingiu o ônibus em cheio, que transportava mais de 30 universitários.

Dezenas de pessoas ficaram feridas no acidente, e infelizmente, a Fernanda não resistiu.

Casal foi exemplo para outros alunos

O reitor da instituição, Neoberto Balestrin, fez questão de homenagear o casal que foi exemplo de superação para todos em sala de aula.

Mesmo diante do luto, eles decidiram concluir um curso superior em homenagem à filha querida.

“A vocês dois, saibam que a Letícia está, com certeza, radiante de alegria de ver esta conquista”, afirmou o reitor na cerimônia.

Com informações de Pais & Filhos