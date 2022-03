Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grupo de aproximadamente 120 turistas esteve hoje (quinta-feira, 10) em Jacarezinho para visitar a Catedral Diocesana e o Santuário de Schöenstat. Eles vieram acompanhados pelo padre Reginaldo Manzotti, religioso bastante conhecido por apresentar o programa “Experiência de Deus”, transmitido por diversas emissoras de rádio em todo Brasil.

O grupo é formado por peregrinos de várias partes do país e foi organizado pela Libermundo, uma agência de turismo especializada em peregrinações dentro e fora do país. Os peregrinos saíram de Curitiba no dia 08 de março para percorrer a Rota do Rosário, um projeto turístico que abrange diversas cidades da Diocese de Jacarezinho e dos Campos Gerais. Ao todo vieram três ônibus, mais alguns veículos de apoio. Na Catedral, os turistas foram recepcionados pelo Diretor do Departamento Municipal de Turismo, Fabiano Oliveira, que fez um breve relato sobre a construção da igreja e respondeu às perguntas dos visitantes. Além dos peregrinos, a comunidade local também acompanhou o momento de oração conduzido pelo Padre Reginaldo, que aproveitou para falar sobre a visita. “É uma catedral belíssima. Eu não a conhecia. Mas já tinha ouvido falar de sua beleza. A importância de Jacarezinho para a Igreja Católica no Paraná é enorme. Aqui está umas das dioceses mais antigas do Estado. E foi daqui que surgiram as demais dioceses paranaenses como Londrina e Maringá”, destacou.

Os turistas também visitaram o Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schöenstat, nas proximidades do Jardim Panorama. Fátima Rodrigues veio de João Pessoa, na Paraíba, e se disse encantada com a Rota do Rosário. “Eu peguei três aviões para ir de João Pessoa a Curitiba para poder acompanhar o grupo e conhecer a Rota. Confesso que essa peregrinação está superando as minhas expectativas. As igrejas são lindas. É uma experiência única de fé e devoção”, relatou.

Para o Diretor do Departamento Municipal de Turismo, Fabiano Oliveira, a visita desse grupo de peregrinos juntamente com o padre Reginaldo Manzotti, fortalece ainda mais o turismo religioso na região. “É uma realidade que tem se tornado cada vez mais evidente aqui na região, e isso precisa ser reconhecido e valorizado. A arquitetura sacra e a religiosidade são marcas fortes em nossa cidade. Faz parte da nossa identidade enquanto município”, disse. “Além disso, temos ainda um potencial enorme para o turismo rural e cultural. E trabalhar essas potencialidades é uma forma não apenas de apresentar a nossa cidade para os que vêm de fora. Mas também de movimentar o setor de hotelaria, além gerar emprego e renda para os moradores, e receita para o município”, enfatizou.

Rota do Rosário:

A Rota do Rosário foi lançada em 2008 e é um projeto de evangelização da Diocese de Jacarezinho – PR. Tem por finalidade a comunhão entre santuários e divulgação dos patrimônios cultural, histórico e arquitetônico do Norte Pioneiro aos Campos Gerais, como museus, festas, celebrações, shows, eventos religiosos e culturais, entre outros.

Destaca-se pelo pioneirismo no fomento do turismo religioso, e está integrada à ação evangelizadora do Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e santuários existentes no Paraná. A Fecomércio e Paraná Turismo são parceiras neste processo do fortalecimento turístico paranaense sem perder de vista a missão evangelizadora que a sustenta. Ao todo 13 cidades fazem parte do projeto.

Jacarezinho é a cidade que mais tem atrações turísticas dentro da Rota do Rosário. Além da Catedral Diocesana e do Santuário da Mãe Rainha, também fazem parte da rota a Capela São Benedito, o Mosteiro do Preciosíssimo Sangue, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e o Museu Dom Ernesto de Paula. Mais informações, você encontra no site oficial da Rota do Rosário, que é o rotadorosario.org.