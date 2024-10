No Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta terça-feira, 1º de outubro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), destaca as ações voltadas ao envelhecimento saudável e reforça o compromisso de fortalecimento contínuo na assistência à saúde à população acima dos 60 anos.

A maior parte dos paranaenses nesta faixa etária utiliza exclusivamente os serviços prestados no Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná. De acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS), são 1.444.160 pessoas atendidas pelo sistema público. As que têm plano de saúde somam 448.960 idosos.

A população idosa no Paraná cresce a cada ano. Entre 2010 e 2022, o aumento foi de 61,7% – passando de 1.170.955 para 1.893.120 pessoas, de acordo com o Censo 2022 do IBGE. Esse crescimento e o número atendidos pelo SUS refletem na Atenção Primária à Saúde (APS), prestada nos municípios. Em 2023 foram 7.930.326 e neste ano já foram registrados 5.808.524 atendimentos.

Atualmente a expectativa de vida do paranaense, ao nascer, é de 75,8 para homens e 82,64 para mulheres. Nesse cenário, a Sesa desenvolve e trabalha, principalmente, com iniciativas voltadas para a garantia da qualidade de vida da pessoa idosa.

São iniciativas como o Projeto Envelhecer com Saúde no Paraná, a Linha de Cuidado à Pessoa Idosa, a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, o Sistema de Informação da Pessoa Idosa no Paraná (Sipi), e o desenvolvimento do PlanificaSUS Paraná, estratégia que reorganiza os processos de trabalho das equipes de saúde e ambulatórios com o objetivo de melhorar o acolhimento e o cuidado aos usuários do SUS. Somam-se a isso a parceria com Pastoral da Pessoa Idosa e os mutirões de saúde.

“As ações implantadas no Paraná pretendem um novo direcionamento na abordagem às pessoas idosas, saindo da atenção centrada na doença para manutenção da sua capacidade funcional e autonomia funcional, trazendo mais qualidade de vida”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

LINHA DE CUIDADO DO IDOSO – Focada no olhar diferenciado, a atual política pública do Estado é direcionada à necessidade das pessoas idosas a partir do diagnóstico da fragilidade e das vulnerabilidades sociais, nível de independência e autonomia. Também conta o estilo de vida, que leva em consideração a alimentação, prática de exercícios, prevenção de quedas, hábitos de saúde e histórico clínico. Todos esses dados estão contidos na Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.

Lançado em setembro de 2023, o documento é um importante instrumento que contém as principais informações a serem compartilhadas com todos os profissionais que atendem o indivíduo, em qualquer local da Rede de Atenção à Saúde.

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, ressalta que o Projeto Envelhecer com Saúde no Paraná busca, justamente, uma ampla reestruturação nesses atendimentos da APS, porta de entrada do SUS. “Estamos fazendo mudanças inovadoras no processo de trabalho das equipes de saúde e no perfil assistencial, com investimento em capacitação profissional para contribuir para o processo de envelhecimento saudável. Para isso, promovemos ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde na longevidade do indivíduo”, afirmou.

Em funcionamento desde dezembro do ano passado, o Sistema de Informação da Pessoa Idosa no Paraná (Sipi) tem cadastrados mais de 90.000 pessoas idosas, facilitando a aplicação e análise do questionário chamado IVCF-20. O questionário contempla aspectos da condição de saúde do idoso, sendo constituído por 20 questões relacionadas à idade, autopercepção da saúde, incapacidades funcionais, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidades múltiplas. Quanto mais alto o valor obtido, maior é o risco de vulnerabilidade clínico-funcional do idoso. Estima-se que até o final de outubro deste ano o número de cadastros ultrapasse os 100 mil pessoas.

PARCERIA – A parceria com os municípios para mutirões da saúde já resulta neste ano, até setembro, em 14 encontros. Além disso, foram realizados 15 encontros para formação de líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, com 375 participantes “Nessa data que homenageia a pessoa idosa, somente temos a comemorar, pois nosso cuidado é robusto e acolhedor”, complementou Maria Goretti.

Adilmina Aparecida Nascimento Vizentin, de 62 anos, é usuária do SUS e beneficiada pelas políticas estaduais para esta faixa etária. Residente em Pitanga, município da 5ª Regional de Guarapuava, Região Central do Estado, ela dá o recado a todas as pessoas que estão ou passarão por esta fase da vida.

“Ao longo da minha vida, já busquei muitas terapias, mas eu afirmo que as atividades físicas estão fazendo muito bem para a minha saúde física e mental. Portanto, eu faço questão de dizer com toda certeza, por experiência própria, que vale a pena dedicar uma hora do nosso dia para fazer exercícios”, afirmou.

Nagi Abrão é atendido na farmácia do 17ª Regional de Londrina, onde recebe seus medicamentos gratuitamente. “Eu sou paciente aqui há muitos anos, sou sempre atendido de maneira correta, com simpatia, com presteza. Não tenho o que desabonar. Da minha parte está tudo ótimo”, complementou.