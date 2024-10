Um caminhoneiro, de 40 anos, morreu após tombar com caminhão na manhã desta terça-feira (1º), na BR-476, no município de Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou no Km 212,9 da rodovia. O caminhoneiro morreu no local do acidente. A carreta ficou atravessada pela pista após o tombamento.

De acordo com a PRF, o corpo do caminhoneiro que morreu no acidente da BR-476 foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), de Curitiba.