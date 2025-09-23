Guaraná Antarctica e Netflix se uniram em uma campanha que leva o universo de Wandinha para as prateleiras dos supermercados, criando uma experiência divertida e cheia de nostalgia para os consumidores. Batizada de “Horror é pipoca sem Guaraná”, a iniciativa revelou que um vídeo de um “carrinho fantasma” que viralizou nas redes sociais em Maringá (PR) era na verdade uma brincadeira da marca.

A campanha, desenvolvida pela Agência Guru, começou em 17 de setembro com o vazamento de um vídeo que viralizou nas redes sociais do supermercado parceiro, a Rede Amigão, em Maringá. A gravação, feita por uma câmera de segurança, mostrava um carrinho se movendo sozinho e Guaraná caindo das prateleiras, criando um clima de terror.

A série Wandinha, um dos maiores sucessos globais da Netflix, é a mais recente releitura do universo da Família Addams, focando na icônica personagem Wednesday (Wandinha) Addams e seu inseparável companheiro, o “Mãozinha”. A campanha de Guaraná Antarctica reafirma a presença da marca no território do entretenimento e do lazer dos brasileiros, atualizando seu discurso para a era do streaming e conectando gerações. Como parte desse movimento, a marca aposta em mais uma ação direta com o público final, buscando ampliar as ocasiões de consumo do refrigerante ao se associar à prática de maratonar séries – momento cada vez mais relevante para Guaraná Antarctica que, em 2024, atingiu a marca de 1 milhão de pontos de venda atendidos pela fabricante de bebidas, como bares, restaurantes e supermercados.

Clique aqui para assistir ao vídeo que viralizou:

https://www.instagram.com/p/DO1GrAUjvAk/

*Mistério revelado dá início a ação promocional*

Agora, com o mistério revelado, a ação terá ativação nos pontos de venda, com o “Carrinho do Terror”, de 20 a 30 de setembro, para anunciar uma promoção especial. Um carrinho temático com o “Mãozinha” circulará sozinho pelos corredores, misturando susto e diversão para surpreender os consumidores durante dias aleatórios.

A promoção permite que o público ganhe uma miniatura do “Mãozinha” na compra de 12 unidades de Guaraná Antarctica de 200 ml, nas versões regular ou zero. Além das miniaturas, a campanha também conta com latas personalizadas em edição limitada, inspiradas em Wandinha e disponíveis nas principais capitais do Brasil e no Zé Delivery. A promoção é válida para maiores de 18 anos até 31 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques.