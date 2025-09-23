Na noite de segunda-feira (22), um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por dirigir sob efeito de álcool na PR-092, em Arapoti, região dos Campos Gerais do Paraná.

Durante uma operação com radar no km 235 da rodovia, os agentes identificaram um Fiat Uno trafegando em zigue-zague, colocando em risco a segurança viária. Apesar da ordem de parada emitida com sirene e giroflex, o condutor só estacionou cerca de dois quilômetros após a abordagem inicial.

Sinais evidentes de embriaguez

Ao ser abordado, o motorista apresentava sintomas claros de intoxicação alcoólica, como fala arrastada, dificuldade de equilíbrio e forte odor etílico. O teste do bafômetro confirmou a suspeita: 1,28 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quase quatro vezes acima do limite legal de 0,34 mg/l que configura crime de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

Irregularidades adicionais

Além da embriaguez, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida. O veículo também apresentava pendências administrativas e foi recolhido ao pátio da PRE.

Prisão em flagrante

Diante das infrações, o motorista foi detido e encaminhado para os procedimentos legais. A PRE reforça que ações de fiscalização como essa têm o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança de todos os usuários das rodovias estaduais.