Jacarezinho, no Norte Pioneiro, é um dos principais alvos da operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta terça-feira (23). A ação cumpre 41 mandados judiciais em diferentes cidades do estado contra suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas. Segundo a investigação, o grupo movimentou cerca de R$ 2,5 milhões em apenas um mês.

Onde a operação acontece

As ordens judiciais são cumpridas em Curitiba, Piraquara e Pinhais (RMC); Jacarezinho (Norte Pioneiro); Laranjeiras do Sul (Centro-Sul); Saudade do Iguaçu (Sudoeste); e Piraí do Sul (Campos Gerais).

Ao todo, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão, nove de prisão preventiva e oito de quebra de sigilo de dados de tornozeleiras eletrônicas. A ação conta com apoio da Polícia Militar e cães de faro para reforçar as buscas.

Continuidade da investigação

Esta é a quarta fase da operação. Na última, realizada em maio, seis pessoas foram presas. Na ocasião, a apreensão de celulares revelou que o grupo negociava grandes volumes de drogas.

“Os líderes deste grupo chegavam a negociar toneladas de entorpecentes e também gerenciavam a logística para o envio dos ilícitos para o Norte do Paraná e para São Paulo”, explicou o delegado Thiago Andrade.

Lavagem de dinheiro e logística criminosa

De acordo com a PCPR, as transações financeiras investigadas indicam um esquema de lavagem de capitais para ocultar a origem dos valores. Além disso, a organização criminosa mantinha uma estrutura logística para distribuir drogas em larga escala dentro e fora do estado.

