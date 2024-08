Foram registrados 306 novos casos de dengue e um de chikungunya no Paraná na última semana. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), os dados são somados ao novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho deste ano e que vai até julho de 2025.

O boletim divulgado nesta terça-feira (27) registrou 305 casos de dengue. O estado contabiliza 5.785 notificações e 792 diagnósticos confirmados. O período segue sem mortes.

Neste período, houve um registro de um novo caso de chikungunya e 33 notificações. Não há notificação de casos de zika vírus. Ao todo, 269 municípios já registraram notificações da doença e 145 tiveram casos confirmados.

Período epidemiológico

O Paraná encerrou o período epidemiológico 23/24 da dengue com 595.732 casos confirmados e 610 mortes em decorrência da dengue. Londrina (40.552), Cascavel (32.338), Maringá (23.232), Apucarana (18.619) e Ponta Grossa (17.440) foram os municípios com mais casos confirmados no período epidemiológico anterior.