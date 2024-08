Um homem foi preso nesta segunda-feira (26) após tentar atropelar a esposa e a cunhada, que estavam a caminho da delegacia para denunciá-lo por agressão. O incidente ocorreu em Castro, nos Campos Gerais do Paraná.

As tentativas de atropelamento foram capturadas por câmeras de segurança. Nas imagens, o suspeito aparece dirigindo ao lado do veículo das vítimas, parando o carro de forma a bloquear a passagem delas. Em seguida, ele desce do carro, conversa com as mulheres e, ao retornar ao veículo, tenta colidir de ré com o carro das vítimas.

As irmãs foram atendidas e encaminhadas ao hospital. O suspeito foi detido pela Polícia Militar.

Histórico de agressões

De acordo com o delegado Marcondes Ribeiro, da Polícia Civil, na noite de domingo (25), o homem agrediu a esposa após ela manifestar a intenção de terminar o relacionamento. Testemunhas relataram que ele a atacou com facadas e marteladas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C_MSRp9uhd3/?igsh=MWVwYjdraTFtdGYxdA==