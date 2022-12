Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Copel colocou em operação o seu primeiro carregador ultrarrápido. O equipamento fica no novo eletroposto da empresa na região central de Curitiba, que possui estrutura para abastecimento de três carros elétricos simultaneamente. Além disso, a Copel também está colocando em operação mais um eletroposto, com seis carregadores, na Linha Verde, sentido São Paulo. Com as novas estruturas, a capital paranaense é a cidade mais bem atendida por eletropostos no Brasil.

O novo eletroposto fica na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1.001. Os três carregadores têm opções de diferentes velocidades para abastecer a bateria dos veículos. O carregador ultrarrápido tem capacidade de 150 kW (quilowatts).

Outros seis carregadores também estão entrando em funcionamento às margens da Linha Verde, sentido São Paulo, ao lado do prédio do Instituto Lactec: dois equipamentos de recarga rápida com 60kW de potência, e outros quatro com potência de 22kW. O local conta ainda com geração de energia solar na cobertura das vagas veiculares. O processo de cobrança e liberação em ambos os endereços será feito através do aplicativo Lex Mobility.