A Fundação de Apoio à Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa), responsável pela aplicação das provas, divulgou nesta terça-feira (5) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São ofertadas 641 vagas para níveis técnicos e superior. A remuneração varia de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88.

O concurso é um marco para a gestão estadual e o primeiro para o quadro próprio da Saúde desde 2016. Ele foi gerido pela Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH).

“Vencemos mais uma importante etapa do concurso para o quadro próprio da Saúde. Que em breve, com o resultado final, os aprovados possam integrar as nossas equipes e prestar um bom serviço para toda a população paranaense”, disse o secretário da Saúde, César Neves.

As inscrições foram feitas entre os dias 14 de janeiro a 12 de fevereiro deste ano, pelo site da Fafipa. A prova objetiva foi aplicada em 29 de março.

O resultado preliminar da prova objetiva do concurso pode ser conferido AQUI.

A divulgação é considerada preliminar e permite que os participantes que atenderam os critérios mínimos de classificação possam verificar seu desempenho inicial – notas e classificação provisória – antes da oficialização final.

A classificação pode ser alterada após a análise e comprovação para vagas reservadas (PCD e cotas raciais), bem como o exercício da função de jurado. Ainda não há data para a publicação da lista oficial