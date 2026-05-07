Neste Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a importância de atitudes simples que podem evitar sinistros e preservar vidas. Com base no atendimento diário a ocorrências em todo o Estado, a corporação chama a atenção para comportamentos que fazem diferença no momento mais crítico: o do impacto das colisões.

“Nas ocorrências que atendemos, vemos de perto como pequenas atitudes podem mudar completamente o desfecho de um acidente. Muitas lesões graves poderiam ser evitadas com medidas simples de segurança”, afirma a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, porta-voz do CBMPR.

Entre as principais orientações está o uso adequado dos equipamentos de segurança dentro dos veículos. Mais do que utilizar o cinto, é fundamental que ele esteja posicionado corretamente. “O cinto de segurança precisa estar apoiado na região do quadril, na crista ilíaca. Quando ele fica sobre o abdômen, pode causar lesões internas graves em caso de colisão. Ele foi projetado para proteger, mas, se usado de forma incorreta, pode gerar outros tipos de lesões”, explica a capitã.

A atenção também deve ser redobrada no transporte de crianças. O uso de cadeirinhas, assentos de elevação e bebê-conforto, conforme a idade, é indispensável. Nunca se deve transportar uma criança no colo, mesmo que o trajeto seja curto. “A ocorrência pode acontecer perto de casa, e o risco é muito alto. Os dispositivos de retenção são fundamentais para proteger os pequenos”, reforça..

Outro ponto destacado pela oficial é a responsabilidade do condutor sobre todos que estão no veículo. Cabe ao motorista garantir que todos estejam utilizando o cinto de segurança corretamente e em condições seguras de transporte.

MOTOCICLISTAS –Os motociclistas também exigem atenção especial, por estarem mais expostos no trânsito. O uso do capacete, certificado pelo Inmetro, afivelado e com a viseira abaixada é essencial. Além disso, é importante evitar circular entre veículos em movimento, respeitar a velocidade da via e redobrar o cuidado em cruzamentos.

A capitã destaca que, mesmo em situações de preferência, a atenção deve ser mantida. “Mesmo quando o condutor está na preferencial, é fundamental reduzir a velocidade e verificar o entorno. Nem todos percebem a sinalização, e a prudência pode evitar um acidente”.

PEDESTRES –A responsabilidade no trânsito não é exclusiva de quem está ao volante. Pedestres também devem adotar comportamentos seguros. Muitas vezes, a distração com o celular ou o uso de fones de ouvido em volume alto reduz a percepção do ambiente, podendo comprometer a atenção e aumentar o risco de acidentes.

A orientação é sempre atravessar na faixa de pedestres e estabelecer contato visual com o motorista antes de cruzar a via. “Olhar nos olhos do condutor e ter certeza de que ele percebeu sua presença faz toda a diferença. Mesmo que o pedestre esteja com a razão, as consequências de um atropelamento são muito mais graves para quem está a pé”, ressalta a bombeira.

ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA –Além dos cuidados individuais, o CBMPR reforça a importância de uma postura coletiva no trânsito. “Todos devem ser agentes ativos da segurança: condutores, passageiros e pedestres. Respeitar a sinalização, manter a atenção e adotar comportamentos seguros são atitudes que salvam vidas”, destaca a oficial.

A capitã também lembra da importância de evitar a condução sob efeito de álcool: “Se beber, não dirija. Sempre planeje o retorno com um motorista da rodada. Essa é uma decisão simples que evita tragédias”.

Se cada pessoa fizer a sua parte, o trânsito se torna mais seguro para todos e mais vidas podem ser preservadas.

Confira algumas dicas dos bombeiros para um trânsito mais seguro:

No veículo:

• Utilize o cinto de segurança corretamente, ajustado ao corpo;

• Nunca transporte crianças no colo e use cadeirinhas adequadas para cada idade;

• Certifique-se de que todos os ocupantes estejam com cinto de segurança;

• Redobre a atenção mesmo em trajetos curtos.

Para motociclistas:

• Use capacete afivelado e com viseira abaixada;

• Evite circular entre veículos em movimento;

• Respeite a velocidade da via e os cruzamentos;

• Mantenha atenção constante, mesmo na preferencial.

Para pedestres:

• Evite distrações com celular ao caminhar;

• Use fones de ouvido em volume que permita perceber o som do ambiente;

• Atravesse na faixa e faça contato visual com o motorista;

• Só inicie a travessia quando tiver certeza de que foi visto.