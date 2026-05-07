Jacarezinho conta agora com uma nova referência em cuidados pet. A Bichos no Capricho Banho & Pet Shop chega à cidade oferecendo serviços especializados e um ambiente preparado para garantir conforto, segurança e bem-estar aos animais.

Localizada na Rua Dom Fernando Taddey, nº 755, no Centro de Jacarezinho, a empresa oferece banho e tosa, tosa higiênica, acessórios e petiscos, com atendimento voltado à qualidade e ao cuidado personalizado de cada pet.

O espaço foi planejado para proporcionar uma experiência mais tranquila aos animais, contando com ambiente organizado, estrutura moderna e atendimento dedicado aos clientes e seus bichinhos.

A proposta da Bichos no Capricho é unir carinho, higiene e profissionalismo em um só lugar, atendendo cães e gatos com atenção especial em cada detalhe.

Bichos no Capricho – Banho & Pet Shop

Rua Dom Fernando Taddey, nº 755 – Centro – Jacarezinho/PR

Telefone e WhatsApp: (43) 99181-3657

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