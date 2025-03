Com 26,7% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, o Paraná é a segunda Unidade da Federação do Brasil com mais estudantes matriculados em cursos superiores. O Estado fica atrás apenas do Distrito Federal, que tem 34% dos jovens matriculados em faculdades ou universidades. Os dados são do Mapa do Ensino Superior do Brasil e foram divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Semesp.

O anuário compila uma série de dados referentes a 2023, como o Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Atrás do Paraná e do Distrito Federal, apenas nove estados estão acima da média nacional, de 19,9%: Santa Catarina (25,8%), Mato Grosso do Sul (25%), Tocantins (23,1%), Paraíba (22,6%), São Paulo (22,5%), Rio Grande do Sul (22,4%), Rio de Janeiro (22,3%), Mato Grosso (21,5%) e Minas Gerais (20,2%).

CENÁRIO – Em números absolutos, o Paraná tem 316.662 alunos entre 18 e 24 anos matriculados no Ensino Superior, segundo o estudo. Ao todo, considerando todas as idades, são 687.854 estudantes em cursos superiores. O número faz do Paraná o Estado da região Sul com maior número de alunos matriculados. Rio Grande do Sul tem 588.214 estudantes e Santa Catarina tem 462.790.

De acordo com dados da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, deste total, 86.777 alunos estão matriculados em cursos de graduação de universidades estaduais, com quase 19 mil vagas ofertadas anualmente. O Paraná é, ainda, o Estado com maior número de universidades estaduais do País, com sete instituições.

“Estes números, que têm participação decisiva das nossas universidades estaduais, mostram que o Paraná é destaque no cenário nacional em várias frentes, como a formação de novos talentos. São jovens que certamente ajudarão no desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

PRESENCIAL E EAD– O levantamento apontou que a maioria dos estudantes matriculados em instituições do Paraná, público ou privadas, estão vinculados a cursos de ensino à distância (EAD). São 380.915 nesta modalidade, o que representa 55,4% do total. Nos cursos presenciais, são 306.839 alunos, representando 44,6% do total.

Em relação a 2022, que é ano imediatamente anterior ao levantamento, o total de matrículas presenciais no Paraná caiu 0,2% e as matrículas EAD aumentaram 11,8%.

Em todo o Brasil, são 9.977.217 matrículas totais em cursos de Ensino Superior, segundo o levantamento. São 4.918.768 estudantes EAD e 5.058.449 alunos em cursos presenciais. No levantamento nacional, a queda anual de matrículas presenciais foi de 1% e o aumento nos alunos de ensino a distância foi de 13,4%.

CENSO– O nível de instrução da população do Paraná também avançou significativamente nos últimos 12 anos, de acordo os dados educacionais do Censo de 2022, divulgado há algumas semanas. Enquanto a proporção de pessoas com 25 anos ou mais sem instrução ou com ensino fundamental incompleto caiu de 49,15% em 2010, para 33,95% em 2022, o número de pessoas com ensino superior aumentou de 12,75% para 20,74% .

Os dados completos da pesquisa podem ser acessados no site do Mapa do Ensino Superior do Brasil .