Uma idosa de 80 anos, diagnosticada com Alzheimer, desapareceu na tarde da última sexta-feira (14) na cidade de Cambará. O sumiço foi relatado pelo filho, que notou sua ausência por volta das 13h30 e acionou as autoridades. A senhora sofre de distúrbios mentais, o que intensifica a preocupação com sua segurança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, responsável pela operação, imagens captadas por volta das 18h30 mostraram a idosa entrando em uma área de mata fechada na região. A partir dessa evidência, o caso ganhou reforço de diversas equipes, incluindo Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, em um esforço conjunto para localizá-la.

As buscas continuam ativamente, com as equipes concentradas na área indicada e arredores. O caso gerou grande comoção na comunidade, que também se mobiliza para ajudar na procura. A idosa ainda não foi encontrada, e os trabalhos seguem intensificados.