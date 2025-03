Santo Antônio da Platina será palco de um evento musical especial com a apresentação do espetáculo “Giovanna Bertolini e Daniel Gutierrez interpretam Tom Jobim”. O show, que celebra a obra do icônico compositor brasileiro Antonio Carlos Jobim, acontecerá nos espaços culturais do SESI.

No palco, a cantora curitibana Giovanna Bertolini se une ao cantor e pianista estadunidense Daniel Gutierrez para uma interpretação das canções de Tom Jobim. O projeto propõe um encontro entre a sonoridade brasileira e a influência do jazz, gênero que também teve forte presença na obra do maestro.

O espetáculo será realizado no SESI/SENAI, localizado na rua José Vieira Gusmão, Nº 850, próximo à BR-153, na terça-feira (18), às 19h30. A entrada é gratuita, e a classificação é livre, permitindo que pessoas de todas as idades possam prestigiar o evento.